На Львівщині за добу – 183 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок суботи, 4 вересня, на Львівщині зафіксували 140 434 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 183 нових хворих, з них у Львові – 53. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

За попередню добу в області провели 1109 досліджень на коронавірус, з них – 183 позитивних.

Загалом коронавірусну інфекцію на Львівщині виявлено у 140 251 особи. Від ускладнень інфекції померло 3730 людей (+0 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 134 886 пацієнтів (+55 за останню добу).

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У розрізі районів нові випадки захворювання зафіксовано:

Дрогобицький: 23

Золочівський: 7

Львівський: 91 (м. Львів – 53)

Стрийський: 25

Яворівський: 2

Червоноградський: 14

Самбірський: 21

За попередню добу із діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 65 осіб. Скерували на самоізоляцію – 459 осіб. В реанімації перебуває 36 людей, з них на апаратах ШВЛ – 12. Летальних випадків не зафіксовано.

Стаціонари області заповнені ковідними пацієнтами на 12,02 %, з них:

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 101

у Центрі легеневого здоров’я – 91

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 75

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 7

у ЛШМД – 105

у Стрийській міській лікарні – 0

у Стебницькій міській лікарні – 0

у Рудківській лікарні – 0

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 11

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 5

у Сокальській ЦРЛ – 0

у Жидачівській ЦРЛ – 0

у Пустомитівській – 0

у Перемишлянській ЦРЛ – 0

Нагадаємо, протягом останніх на Львівщині тижнів зростає захворюваність на коронавірус. Нещодавно у Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Крім цього, Львівщина за одним із показників наближається до «червоної» зони карантину.

Також наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Зараз цей штам виявили вже у 24 мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю. В області вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

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