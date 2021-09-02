V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експерти з самоврядувння різних країн, очільники громад із різних куточків України, урядовці та депутати Верховної Ради України, передає кореспондент Львівського порталу.

Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак під час відкриття Форуму відзначила, що Львівщина вп’яте стає майданчиком для важливих дискусій і співпраці задля розвитку громад.

«Форум місцевого розвитку, який вже вп’яте проходить у Трускавці за ініціативи Львівської обласної ради, раніше був вузькопрофільним майданчиком для обговорення проблем Карпатських регіонів і їхнього розвитку. Сьогодні ж ми змінюємо формат, адже за активного процесу формування нових громад в контексті реформи децентралізації ми розуміємо, що є багато питань, на які громади за участі обласних рад шукають відповідей.

Важливо, аби сьогодні на Форумі ми змогли запропонувати їм майданчик, де б можна було почути проблематику та думки громад із різних куточків нашої держави. Сьогодні також ми маємо гостей із різних областей України, у тому числі зі східних та південних, які зможуть донести свою проблематику, і ми спільно мали б віднайти шляхи для їхнього вирішення.

Важливо також, що на Форумі є представники уряду, Верховної Ради України. Переконана, що у форматі живої дискусії, комунікації і обміну досвіду ми знайдемо розуміння того, що буде відбуватися в подальшому. Не менш важливо, аби представники ВРУ та урядовці почули донесену проблематику і прийняли відповідні рішення, які будуть перетворені у законопроєкти і проголосовані як закони, що необхідні для громад», – зазначила Ірина Гримак.

За її словами, частина громад уже перейшла до формування власних стратегій розвитку та їхньої реалізації.

«Ми вже маємо перші сім громад, які беруть участь у цьому проєкті. Переконана, що до кінця року ми отримаємо стратегії розвитку цих громад. Серед них — як великі міські громади, так і сільські громади, що сформовані на основі колишніх сільських рад.

Будемо дискутувати із депутатським корпусом, аби ми оживили програму місцевого розвитку і зробили її більш масштабнішою за фінансуванням та адмініструванням, аби залучити до формування стратегій якомога більшу кількість громад. Від цього залежатиме успіх кожної громади, адже це їхній майбутній вектор розвитку та інвестиційний паспорт, який має дати чітке розуміння громаді та інвесторам про майно і інфраструктуру, які необхідно максимально задіяти, щоб громада стало розвивалася», – повідомила Ірина Гримак.

Водночас перший заступник міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський зауважив, що реформа децентралізації в Україні ще не завершена, але вже пройшли найважливіші її етапи.

«Вірю, що громади, які були сформовані минулого року, невдовзі продемонструютььчудові результати розвитку. Ми також розуміємо, що для завершення процесу децентралізації на нас ще очікують відповідні зміни до Конституції України. Переконаний, що ми з колегами із міністерства та народними депутатами оновимо закони про місцеве самоврядування, аби ми чітко розмежували функції і вертикалі рівнів субрегіональних й регіональних органів виконавчої влади. Це необхідно, аби кожен розумів, що робити і які функції на них покладені. Саме тоді зможемо отримати процеси і результати, які очікуємо одне від одного», – заявив Василь Лозинський.

Він також наголосив, що головна ціль децентралізації – якісні послуги на місцях для громади. А мешканці мають розуміти, що держава і прийняття рішень відбувається поруч, а не десь у Києві.

«Серед учасників Форуму — найбільше представників територіальних громад, які можуть обмінятися позитивним та негативним досвідом. Це важливо, аби не створювати проблем одне одному в подальшому», – закликав до дискусії урядовець.

Водночас у коментарі Львівському порталу голова Львівської обласної ради Ірина Гримак озвучила два головні аспекти успіху розвитку громад завдяки децентралізації.

«Ми маємо два аспекти успішності громад, за якими їх можна оцінювати. Перший момент – бюджетне формування і оподаткування. Чинна податкова система виглядає таким чином, що сьогодні здебільшого великі громади, які сконцентровано навколо міст обласного значення або районних центрів, мають кращі перспективи розвитку, бо вже мають сконцентрований виробничий ресурс, робочої сили і податки осідають на їхніх територіях. Але ми розуміємо, що існує колапс податкового законодавства, бо до кінця так і не вирішено питання місця сплати ПДФО (податок на доходи фізичних осіб – ред.).

Усвідомлюємо, що найбільше інвестиційних проєктів сконцентровано навколо великих міст, що стосується плати податків, але водночас фактичне місце проведення діяльності багатьох підприємств відбувається у сільській місцевості, яка не отримує дивідендів від ресурсу, які по праву їм належать. Тому сьогодні на Фрумі ми обговорили це питання із народними депутатами, аби цей важливий законопроєкт врешті втілився у закон правильного розподілу податку із доходів фізичних осіб.

Другий важливий момент – є громади, які мають ресурси і великі перспективи розвитку, але водночас недостатньо напрацьовану систему менеджменту і відповідного управлінського штату, який би працював над розвитком цих громад.

Також маємо багато нових громад, де нові очільники та команди – люди, які вперше в органах місцевого самоврядування, і наразі, на жаль, не демонструють системного розвитку, який би хотілось бачити. Тому очікуємо від них ініціативи, аби ми на партнерських засадах їм професійно змогли допомогти та підтримати», – повідомила Ірина Гримак.

На уточнююче питання журналіста Львівського порталу про те, які громади Львівщини на сьогодні вже можна назвати взірцевими й успішними завдяки децентралізації, Ірина Гримак зазначила:

«За останні три місяці для мене відкриттям стала Боринська громада (селищна територіальна громада у Самбірському районі – ред.). Її завше вважали однією із найбідніших громад Львівщини, бо це одна із найвіддаленіших громад у гірській місцевості, що сформована із малонаселених сіл, де немає багатої інфраструктури та інвестицій. Водночас сьогодні Боринська громада зуміла залучити до себе підприємства, що мають реєстрацію і ведуть діяльність на їхній території. Це дало величезний поштовх у їхньому розвитку і сьогодні вони стали податкоспроможними і платоспроможними. Це для нас великий приклад успіху. Бо якщо говорити про багатий Львів, який й так входить до п’ятірки лідерів міст України, ми розуміємо, що тут діє фактор, який формувався багато років, і не можемо його ставити у приклад як успішний результат реформи децентралізації. Це, радше, історично сформований і доконаний факт, що місто динамічне само по собі, адже перебуває у хорошому географічному розташуванні і має розвинений бізнес та коло інвесторів, що здійснюють свою діяльність і забезпечують його успіх.

Окрім Боринської ОТГ, приємні результати розвитку демонструє Заболотцівська громада у Золочівському районі. Але їхній успіх переважно залежить від податкового акцизу. І ми побоюємось можливого податкового колапсу на законодавчому рівні. Наразі акциз залишається на місцях і громади мають можливість розвиватися, але як тільки буде прийнято рішення про перетягування зборів від акцизу до державного бюджету, а такі ідеї витають у залі парламенту, ми розуміємо, що громади втратять великі фінансові ресурси, тому можуть взагалі опиняться під загрозою свого існування. Тому сьогодні дуже важливо акуратно працювати із бюджетним законодавством та вибудовувати правильне його формування».

Також, за її словами, великим успіхом зараз є прийнята бюджетна декларація, що чинна три роки. Завдяки ній громади можуть поетапно формувати свою дорожну карту розвитку проєктів на три роки вперед.

Окрім того стало відомо, що Львівщина, що налічує 73 громади, увійшла в п’ятірку податкоспроможних областей за результатами рейтингу Міністерства розвитку громад та територій України.

Додамо, що у перший день проведення Форуму також відбулись дискусії щодо можливостей та викликів, які постають перед Україною у процесі впровадження програми дій Європейської Комісії «Європейський зелений курс». Учасники форуму місцевого розвитку підсумували конкретні результати, яких вдалося досягти громадам в межах Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» та обговорили перспективи впровадження цифрових стратегій та рішень для громад.

Як відомо, Форум місцевого розвитку – платформа для комунікації між експертами та практиками. Він організований Львівською обласною радою та Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон-Карпати-Україна».