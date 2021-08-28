Премію Івана Франка отримав професор Дрогобицького педуніверситету

У 2021 році Міжнародну премію імені Івана Франка присудили професору Дрогобицького педагогічного університету Леоніду Тимошенку. Про це Львівському порталу повідомили у Міжнародному фонді Івана Франка.

Лауреатом Міжнародної премії імені Івана Франка цього річ став професор Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка Леонід Тимошенко. Нагороду у галузі гуманітаристики присудили за його монографію «Руська релігійна культура Вільна. Контекст доби. Осередки. Література та книжність (XVI – перша третина XVIІ ст.)».

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Урочиста церемонія нагородження відбулась у Дрогобичі 27 серпня – у 165-ту річницю з Дня народження Каменяра. На заході були присутні не лише члени журі, номінанти, вчені з Австрії, Польщі, України, франкознавці й представники влади, а родина Івана Франка.

Цьогоріч на премію претендували 26 праць українських авторів. Їх оцінювали 43 вчених з дев’яти країн світу, втім журі обрало трьох номінантів:

монографія «На перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої трійці у Вільнюсі». Альфредаса Бумблаускаса, Сальвіюса Кулявічюса (Литва) та Ігоря Скочиляса;

«Українки в ГУЛАГу: Вижити значить перемогти» Оксани Кісь;

«Руська релігійна культура Вільна. Контекст доби. Осередки. Література та книжність (XVI – перша третина XVII ст.)» Леоніда Тимошенка.

Володар Франкової премії-2021 Леонід Тимошенко отримає 200 тисяч гривень, золоту медаль і диплом.

Довідково: Міжнародну премію імені Івана Франка у 2015 році заснував онук Каменяра Роланд Франко, який нещодавно помер. Вона є найпрестижнішою українською нагородою в галузі гуманітаристики.

Франковою премією відзначають науковців, чиї праці є вагомим внеском у розвиток соціально-гуманітарних дисциплін, мають міжнародне значення та ґрунтуються на засадах наукового осмислення історичних або сучасних процесів у культурі, політиці та суспільному житті України.

Із 2020 року нагороду вручають лише в одній номінації – «За вагомі здобутки у галузі соціально-гуманітарних наук».

У 2016 році премію отримав Верховний архієпископ-емерит УГКЦ, кардинал Католицької церкви Любомир Гузар. У 2017 році лауреатом став професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер та академік, почесний професор Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Шаблій.

У 2018 році перемогу здобули професорка Українського католицького університету (Львів) та Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослава Мельник та доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі. У 2019-му нагороду отримала доктор філології Міланського університету Марія Грація Бартоліні (Італія).

У 2020-му лауреатом Франкової премії став професору кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ігор Сердюк.

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Фото: Міжнародний фонд Івана Франка