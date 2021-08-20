У Дрогобичі 27 серпня нагородять лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка

У день 165-річчя Івана Франка, 27 серпня, відбудеться церемонія нагородження лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка, який отримає 200 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомила прессекретар Фонду Нижник Ольга.

VI урочиста церемонія нагородження лауреата відбудеться просто неба – на площі перед Народним домом у Дрогобичі. Призовий фонд – 200 тис. грн.

У 2021 році трійка номінантів претендує на звання лауреата:

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колективна монографія «На перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі» за ред. Альфредаса Бумблаускаса, Сальвіюса Кулявічюса та Ігоря Скочиляса;

Оксана Кісь з монографією «Українки в ГУЛАГу: Вижити значить перемогти»;

Леонід Тимошенко з монографією «Руська релігійна культура Вільна. Контекст доби. Осередки. Література та книжність (XVI – перша третина XVIІ ст.)».

25-26 серпня на засіданні міжнародного журі, яке складається із 12 докторів наук з різних країн, оберуть лауреата в ході таємного голосування.

Премію заснував у 2016 році онук Каменяра Роланд Франко, який нещодавно помер. Вона є найпрестижнішою українською нагородою в галузі гуманітаристики і вручатиметься вшосте.

Довідково: Міжнародну премію імені Івана Франка присуджують щорічно з 2016 року. Лауреати Премії отримують грошову винагороду та золотий знак.

Нагадаємо, у 2016 році Премію здобув Любомир Гузар, Верховний Архієпископ-емерит Української Греко-Католицької церкви, кардинал Католицької церкви. У 2017 році лауреатами стали професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер та академік, почесний професор Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Шаблій. У 2018 році перемогу здобула професорка Українського католицького університету та Українського вільного університету Ярослава Мельник та доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі. У 2019 році нагороду дістала докторка філології Міланського університету Марія Грація Бартоліні. У 2020 році лауреатом став професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ігор Сердюк.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Міжнародний фонд Івана Франка оголосив претендентів на здобуття однойменної Премії, якою відзначають науковців, чиї праці є вагомим внеском у розвиток соціально-гуманітарних дисциплін, мають міжнародне значення та ґрунтуються на засадах наукового осмислення історичних або сучасних процесів у культурі, політиці та суспільному житті України.

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