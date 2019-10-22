Міжнародну премію Франка вручатимуть лише в одній номінації

Щорічна Міжнародна премія імені Івана Франка із 2020 року вручатиметься лише в одній номінації. Про це повідомила пресслужба фонду.

Єдина номінація матиме назву «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук».

«Це крок до підвищення престижу премії Івана Франка і збільшення конкуренції наукових робіт. І хоча всі нинішні лауреатські роботи мають надзвичайно високий науковий рівень, наступні зміни покликані ще вище підняти якість поданих робіт на премію», – зазначив член правління фонду, професор Львівського національного університету імені Івана Франка Ярослав Гарасим.

Учасники заходу також звернули увагу на вимоги до поданих на конкурс наукових робіт.

«Ми оновили вимоги до наукових робіт, що претендуватимуть на здобуття премії. Зокрема, обов’язково має бути міжнародне значення роботи і приналежність її до соціально-гуманітарних дисциплін. Праці-претенденти мають ґрунтуватися на засадах наукового осмислення історичних або сучасних процесів у культурі, політиці та суспільному житті України», – прокоментувала ще одне нововведення членкиня правління фонду, професорка Університету банківської справи Тамара Смовженко.

Комітет прийматиме роботи з 15 січня до 1 березня 2020 року. Суб’єкти подання мають заповнити відповідну електронну форму, яка міститься на сайті фонду. А також надіслати на поштову адресу комітету три примірники друкованої праці зі своїм підписом.

Решта супровідних документів залишаються незмінними, що передбачено положенням про премію. Також сталими будуть усі відбіркові процедури: від номінаційних комітетів, експертних рад і до визначення лауреата міжнародним журі.

Нагадаємо, V урочиста церемонія нагородження лауреата Премії відбудеться уже традиційно 27 серпня 2020 року в місті Дрогобичі.

Довідка

Міжнародну премію ім. Івана Франка заснував у 2015 році його онук – Роланд Франко.

У 2016 році премію отримав Любомир Гузар, Верховний Архієпископ-емерит Української Греко-Католицької церкви, кардинал Католицької церкви. У 2017 році лауреатом став професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів – Міхаель Мозер, та академік, почесний професор Львівського національного університету імені Івана Франка – Олег Шаблій. У 2018 році перемогу здобула професор Українського католицького університету (Львів) та Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослава Мельник, та доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі. У 2019 році нагороду отримала доктор філології Міланського університету Марія Грація Бартоліні (Італія).