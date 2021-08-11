Помер останній внук Івана Франка

У середу, 11 серпня, відійшов у вічність 89-річний онук Івана Франка – Роланд Франко. Про це повідомив Міжнародний Фонд Івана Франка на своїй сторінці у Facebook.

У Києві на 90-му році життя помер останній онук Івана Франка – львів’янин Роланд Франко.

Він був видатним вченим, дипломатом, активним діячем української політики й культури та засновником Міжнародного фонду Івана Франка.

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Франко Роланд-Олександр протягом трьох років працював у посольстві Великобританії.

Саме завдяки йому Україна безкоштовно отримала полярну станцію для дослідження Антарктиди. Перша Українська експедиція назвала Роланда Франка «хресним батьком української антарктичної станції».

Роланд Франко став активним діячем української культури на Заході. Дякуючи йому, відкрилися музеї Івана Франка у Києві, Каневі, Халеп”ї (Обухівський район Київської області), а також відкрито перший пам’ятник Івану Франкові на лівобережній Україні (с. Пустовіти).

До останніх днів Роланд-Олександр Франко був активним громадським та політичним діячем.

Зазначимо, що Роланда Франка поховають у п’ятницю, 13 серпня, на Байковому кладовищі у Києві.

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