На Львівщині визначили лауреата премії Франка

27 серпня професору кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ігорю Сердюку вручили премію імені Івана Франка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У День народження Івана Франка у Дрогобичі відбулась п’ята урочиста церемонія нагородження лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка.

Цього року Премію вручили Ігорю Сердюку за монографію «Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст.» доктора історичних наук, професора кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

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«Міжнародна премія імені Івана Франка – вдала форма популяризації франкового бренду у світовому контексті, через відзначення видатних здобутків учених у галузі україністики та гуманістики загалом. Лауреати премії попередніх років з України та з-за кордону засвідчили високе реноме цієї міжнародної відзнаки. Переконаний, що заповіти Івана Франка актуальні й сьогодні», – зазначив під час нагородження голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Міжнародна премія імені Івана Франка – заснована 2015 року Міжнародним фондом Івана Франка, надається за наукові відкриття, здобутки та заслуги науковців світу у галузі україністики та соціально-гуманітарних наук. Премія визнана у 10 країнах світу.

Фото: ЛОДА