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На Львівщині визначили лауреата премії Франка

Ольга Денисяка

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27 серпня професору кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ігорю Сердюку вручили премію імені Івана Франка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

У День народження Івана Франка у Дрогобичі відбулась п’ята урочиста церемонія нагородження лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка.

Цього року Премію вручили Ігорю Сердюку за монографію «Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст.» доктора історичних наук, професора кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.  

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«Міжнародна премія імені Івана Франка – вдала форма популяризації франкового бренду у світовому контексті, через відзначення видатних здобутків учених у галузі україністики та гуманістики загалом. Лауреати премії попередніх років з України та з-за кордону засвідчили високе реноме цієї міжнародної відзнаки. Переконаний, що заповіти Івана Франка актуальні й сьогодні», – зазначив під час нагородження голова Львівської ОДА Максим Козицький. 

Міжнародна премія імені Івана Франка – заснована 2015 року Міжнародним фондом Івана Франка, надається за наукові відкриття, здобутки та заслуги науковців світу у галузі україністики та соціально-гуманітарних наук. Премія визнана у 10 країнах світу. 

 

Фото: ЛОДА

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