У Львові відзначили 165 річницю з дня народження Івана Франка

У п’ятницю, 27 серпня, у 165 річницю уродин вшанували покладанням квітів до пам’ятника Каменяреві та читанням його творів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Так, 27 серпня минає 165 років від дня народження Івана Яковича Франка – українського поета, публіциста, науковця, перекладача. З цієї нагоди у Львові провели низку заходів, щоб вшанувати його пам’ять.

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Голова Міжнародної асоціації франкознавців, професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства ЛНУ ім. І. Франка Михайло Гнатюк розповів про неоціненний вклад Каменяра у розвиток та популярність української літератури. Зведений хор Центру культури та дозвілля ЛНУ ім. Івана Франка виконав твори «Вічний революціонер» та «Не пора».

На заході виступив народний артист України Святослав Максимчук.

Нагадаємо, цими днями на Львівщині відбуваються святкові заходи на честь 165 річниці з дня народження Івана Франка. Зокрема, 27-го серпня у Львівській опері відбувається музичне поетично-театральне дійство «Легенда про вічне життя» за однойменним твором Івана Франка в рамках проєкту Дому Франка «Franko Re:volution».

У Дрогобичі – урочиста церемонія нагородження лауреата Міжнародної премії Івана Франка.

Також 27 та 28 серпня у с. Нагуєвичі та у м. Дрогобич відбудеться низка заходів, присвячених 165-й річниці від дня народження Івана Франка. Програма святкування включає етно-екскурсію садибою Франка, екскурсію «Дрогобич Франковий» та V-ий Етнофест у Садибі Франка у с. Нагуєвичі.

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Фото: ЛОДА