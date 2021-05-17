Визначено трьох претендентів на здобуття Міжнародної премії Франка

Експертна рада Міжнародної премії імені Івана Франка визначила трьох номінантів на нагороду у цьогорічному FrankoPrize. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Оргкомітет отримав аналіз й висновки усіх 26 праць претендентів. Роботи оцінювали 43 вчених з 9 країн світу – України, Словаччини, Італії, Австрії, США, Хорватії, Чехії, Польщі та ФРН.

Важливими критеріями й факторами оригінальності у дослідженні є: наявність інноваційних та незвичних підходів до певних явищ, концептуальність, критичність та системність, міжнародний контекст і рівень.

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Спираючись на ці вимоги, у результаті оцінювання наукових робіт найбільш влучними і глибоко пропрацьованими виявились три праці, які отримали найвищі бали і були номіновані на здобуття Премії Франка 2021 року:

«На перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої трійці у Вільнюсі». Колективна монографія за ред. Альфредаса Бумблаускаса, Сальвіюса Кулявічюса (Литва) та Ігоря Скочиляса (Україна). Подання Українського католицького університету (м. Львів, Україна)

«Українки в ГУЛАГу: Вижити значить перемогти». Авторка Оксана Кісь (Україна). Подання Українського наукового інституту Гарвардського університету (Кембридж, США)

«Руська релігійна культура Вільна. Контекст доби. Осередки. Література та книжність (XVI – перша третина XVII ст.)». Автор Леонід Тимошенко (Україна). Подання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Дрогобич, Україна).

Урочиста церемонія, на якій відбудеться оголошення ім’я переможця, буде символічно проведена на батьківщині Івана Франка, у Дрогобичі, 27 серпня – саме у 165-ту річницю від дня народження великого митця.

Довідково: Міжнародну премію імені Івана Франка присуджують щорічно з 2016 року. Лауреати Премії отримують грошову винагороду та золотий знак.

Нагадаємо, у 2016 році Премію здобув Любомир Гузар, Верховний Архієпископ-емерит Української Греко-Католицької церкви, кардинал Католицької церкви. У 2017 році лауреатами стали професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер та академік, почесний професор Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Шаблій. У 2018 році перемогу здобула професорка Українського католицького університету та Українського вільного університету Ярослава Мельник та доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі. У 2019 році нагороду дістала докторка філології Міланського університету Марія Грація Бартоліні. У 2020 році лауреатом став професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ігор Сердюк.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Міжнародний фонд Івана Франка оголосив претендентів на здобуття однойменної Премії, якою відзначають науковців, чиї праці є вагомим внеском у розвиток соціально-гуманітарних дисциплін, мають міжнародне значення та ґрунтуються на засадах наукового осмислення історичних або сучасних процесів у культурі, політиці та суспільному житті України.

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