Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки запланована операція із пересадки нирки. Також медики готові навіть до пересадки серця, для цього в медзакладі створили окреме відділення кардіохірургії. Водночас на таких досягненнях лікарня не зупиняється, у планах – трансплантація підшлункової залози, печінки та легень. Про першу операцію на серці та революційні зміни у лікарні читайте далі у матеріалі Львівського порталу.

Лікувальний прорив Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, що на вул. Миколайчука, розпочався з відкриття кардіохірургічного відділення, якого раніше тут не було. Уже минулого тижня тут успішно провели першу операцію на серці. Першим пацієнтом став 57-річний львів’янин Олексій Дімаров. Чоловік – колишній військовий, скаржився на біль у грудях та задишку, яка була нестерпною вже після 50-100 метрів ходьби. Симптоми недуги стали проявлятися ще із 2017 року, коли він переніс інфаркт «на ногах», і з того часу стан його здоров’я лише погіршувався.

«Я потрапив до лікарні 17 лютого. Будь-якій людині страшно йти на операцію, а тим більше коли мова йде про операцію на серці. Проте після розмови з лікарями я повірив, що все буде добре. Сьогодні ж я готуюся до виписки, бо отримав шанс знову повноцінно жити, за що я буду вдячний медикам до кінця свого життя», – ділиться пережитим Олексій Дімаров.

За словами кардіохірурга Романа Домашича, оперативне втручання пацієнту Дімарову провели раніше ніж планували, адже у нього була загроза виникнення повторного інфаркту. Чоловіку замінили мітральний клапан та ряд коронарних судин серця. Вся операція тривала 4,5 години, до неї залучили загалом 15 фахівців.

«Зараз у нашій кардіохірургії діють дві операційні та реанімація, тож лікарня повністю готова до нових втручань на серці. Цього тижня заплановано ще п’ять подібних операцій. У перспективі – розширення реанімаційного відділення, тому можна буде проводити щонайменше 14-15 операцій на серці в тиждень», – розповів кардіохірург.

Цікаво, що після операції на серці люди зобов’язані якнайшвидше встати з ліжка і самостійно ходити. В ідеалі – встати на ноги варто того ж дня. Щоб реабілітація організму пройшла якнайшвидше, залежуватися не можна в жодному випадку. На виписку з лікарні пацієнту достатньо п’ять днів. Для повернення до звичного життя потрібно пройти реабілітацію, яка займає близько місяця.

Водночас лікар-перфузіолог Іван Миськів пояснив, при яких симптомах варто обов’язково звернутись до медиків за консультацією. Йдеться про стискаючий біль у грудині, пекучий біль чи такий, який віддає в лопатку або спину, шию чи щелепу. У таких випадках слід як мінімум зробити кардіограму та ехо серця. При потребі лікарі також призначать коронарографію, адже це єдиний вид обстеження, який дозволяє побачити стан судин серця.

Ознаки інфаркту: тривалий стискаючий і пекучий біль за грудиною при або після фізичного навантаження, який триває більше 20 хвилин і не вщухає. При цьому він супроводжується вираженою слабістю організму та підвищеною пітливістю, а також такий біль супроводжує знижений артеріальний тиск. При цьому інфаркт може маскуватися за псевдопроблемами шлунково-кишкового тракту й проявлятися болем у верхній частині живота, як це буває при отруєнні чи гастриті. Серцевий біль також може віддавати у шию та голову.

«Дуже часто проблеми хребта плутають із проблемами серця і навпаки. Водночас наявність одного захворювання не виключає іншого. Проте людям передовсім варто звернути увагу на стан серця, бо хвороби серця – смертельні. Саме тому важливу роль відіграє своєчасне виявлення захворювань під час профілактичних оглядів. Для людей, яким вже виповнилося 40 років, варто проходити обстеження серця хоча б раз на два роки. І це при умові відсутності будь-яких симптомів», – зауважив Іван Миськів.

Лікар наголосив, що профілактика захворювань серця передовсім полягає в активному способі життя. Зокрема кожна людина має проходити як мінімум три кілометри щодня і тримати організм у тонусі. Також важливу роль відіграє правильне харчування, адже серцево-судинна система страждає через зловживання продуктами, багатими на жири, які можуть призвести до розвитку атеросклерозу.

«В Україні виникла нагальна потреба у наданні пацієнтам кардіохірургічних операцій, –розповідає головний лікар Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук. – А багато людей не мають можливості отримати цю послугу, бо центри, які існують в Україні, є перевантажені. Саме тому для потреб Львова відкрили ще одне кардіохірургічне відділення, а до роботи у ньому запросили кращих кардіохірургів України».

«Сьогодні у нас повністю оснащене спеціалізоване відділення, а до роботи залучено бригаду талановитих кардіохірургів. Вони забезпечуватимуть потреби пацієнтів нашої лікарні, що обслуговує Львів і прилеглі до нього райони. Раніше у лікарні не було спеціалістів такого фаху. Тому ми запросили найкращих кардіохірургів з усіх куточків України і відкрили кардіохірургічне відділення. Наразі у команді працюють фахівці із Львівської і Тернопільської областей. Але невдовзі до нас долучаться кращі медики з Київської, Одеської та Харківської областей», – повідомив Олег Самчук.

Операція на серці – надзвичайно дороговартісний процес і, на жаль, не є повністю безкоштовною для пацієнта.

«Наша лікарня робить все, що в її силах у безоплатному медичному забезпеченні. Зараз ми працюємо над тим, щоб здешевити процес завдяки різноманітним кардіопрограмам обласного та державного рівнів, також за програмою Світового банку плануємо отримати для операцій оксигенатори та клапани», – наголосив Олег Самчук.

Усі нововведення в Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги почали активно впроваджувати, адже вона цього року стала одним із 9 опорних закладів охорони здоров’я на Львівщині. Тобто це означає, що медзаклад є найвищого рівня з повним спектром лікувальних послуг, який в будь-який час доби приймає пацієнтів з інсультом, інфарктом, політравмою, гострою хірургічною патологією, черепно-мозковою та іншими травмами.

Зараз у медзакладі стартував капітальний ремонт. Втім для того, щоб створити «лікарню мрії» світового рівня, потрібно вкласти до пів мільярда гривень.

«У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова надаватимуть як планову, так і цілодобову невідкладну ургентну допомогу пацієнтам. На нас очікує дооснащення новітнім обладнанням для цілодобового порятунку людей. Багато корпусів і операційних блоків потребують чималих капіталовкладень. Окрім того, ми плануємо запустити ряд нових відділень, а сучасне обладнання – надзвичайно дороге. Щоб вся лікарня змогла надавати найкомфортніші послуги світового рівня, нам потрібно залучити до пів мільярда гривень», – повідомив Олег Самчук.

Сьогодні у лікарні функціонує окремий чотириповерховий операційний блок, усі секції якого поетапно ремонтують, щоб збільшити пропускну здатність порятунку людей. Загалом на 2020 рік заплановано не менше 100 операцій на серці. Вже зараз у черзі потенційних пацієнтів – близько пів сотні осіб, більшості з яких є понад 50 років. Вони мають важкі ускладнення через серцево-судинні патології.

Як зауважує керівництво лікарні, у планах – не лише потужна кардіохірургічна програма, а й створення цілого трансплантаційний центр із пересадки органів. Вже 29 лютого тут проведуть першу операцію, під час якої нирку пересадять від живої людини, а вже за тиждень до пересадки залучать орган від мертвого донора.

«Буквально вчора ми отримали дозвіл на трансплантацію усіх органів від Міністерства охорони здоров’я. Це прекрасний крок назустріч розвитку української медицини. Трансплантація органів у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги розпочнеться з родинної пересадки, зокрема, цього тижня ми плануємо трансплантації нирки пацієнту від його родича, а вже з наступного – на нас очікує посмертна пересадка нирки від донора. Паралельно ми також готові до пересадки серця, а в короткій перспективі на базі лікарні плануємо трансплантацію підшлункової, легень та печінки», – сказав Олег Самчук.

Фото: Андрій Котенський та Фейсбук Олега Самчука