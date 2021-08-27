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Covid в Україні: 2 032 нових хворих, ще 66 осіб померло

Вероніка Рой

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Станом на ранок п’ятниці, 27 серпня, в Україні підтверджено 2 280 203 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 2 032 нових хворих, ще 66 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 26 серпня в Україні провели понад 53 тисячі тестувань, які виявили 2 032 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 127 дітей та 46 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 838 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 280 203 людей. Від ускладнень інфекції померло  53 632 особи (+66 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 204 682 людей (+1253 осіб за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 262 випадки;
  • Вінницька область – 58 випадків;
  • Волинська область – 26 випадків;
  • Дніпропетровська область – 98 випадків;
  • Донецька область – 127 випадків;
  • Житомирська область – 55 випадків;
  • Закарпатська область – 14 випадків;
  • Запорізька область – 72 випадки;
  • Івано-Франківська область – 88 випадків;
  • Київська область – 64 випадки;
  • Кіровоградська область – 13 випадків;
  • Луганська область – 94 випадки;
  • Львівська область – 88 випадків;
  • Миколаївська область – 27 випадків;
  • Одеська область – 111 випадків;
  • Полтавська область – 51 випадок;
  • Рівненська область – 47 випадків;
  • Сумська область – 61 випадок;
  • Тернопільська область – 70 випадків;
  • Харківська область – 195 випадків;
  • Херсонська область – 124 випадків;
  • Хмельницька область – 99 випадків;
  • Черкаська область – 45 випадків;
  • Чернівецька область – 123 випадки;
  • Чернігівська область – 20 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».

Тепер у Мінохорони здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Загалом за офіційними даними«Дельтою» заразились вже понад 500 українців.

Тим часом науковці вже заявили, що через «Дельту» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19. Новий спалах може розпочатися зі східних областей.

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