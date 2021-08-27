На Львівщині – 88 нових хворих на Covid

Станом на ранок п’ятниці, 27 серпня, на Львівщині 139 357 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 88 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За минулу добу лабораторні центри провели 988 ПЛР-тестів, з яких 88 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 42 львів’ян. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом коронавірусну інфекцію на Львівщині виявлено у 139357 осіб. Від ускладнень інфекції померло 3711 людей померло (0 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 134 537 пацієнтів (+ 35 за останню добу)

Нещодавно у Львівській ОДА заявили, що в області стрімко погіршується епідеміологічна ситуація. Відтак Львівщина наближається до нової хвилі коронавірусу, яка, за прогнозами медиків, буде тяжчою, аніж три попередні.

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Нагадаємо, наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Зараз цей штам виявили вже у 24 мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю. Днями на Львівщині вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

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