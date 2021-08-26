Від коронавірусу вже провакцинували понад 200 тисяч мешканців Львівщини

Два необхідні щеплення отримали понад 200 тисяч мешканців Львівщини, відтак вони вже повністю провакциновані проти Covid-19. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ЛОДА.

Станом на четвер, 26 серпня, на Львівщині covid-щеплення зробили 521 451 людині. Із них 201 247 особам ввели другу дозу, тому вони вже є повністю провакциновані проти коронавірусу.

Протягом минулої доби, 25 серпня, у Львові та області щеплення отримали 10 662 людини. Хоча у День Незалежності рівень вакцинації суттєво впав – протягом 24 серпня медики зробили менш ніж тисячу прививок.

Найбільше щеплень на Львівщині за весь час кампанії зробили американською вакциною Pfizer – 155 658 щеплень, далі йде китайська CoronaVac – 152 880 щеплень, Moderna – 88 587, Astra Zeneca – 85 923, та Covishield – 38 403.

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Нагадаємо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Додамо, що в Україні проти коронавірусу провакцинували вже понад 8 мільйонів людей, два необхідні щеплення отримали більше 3 мільйонів осіб.

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