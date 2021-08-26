На Львівщині – 40 нових хворих на Covid

Станом на ранок четверга, 26 серпня, на Львівщині виявили 40 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали 62 людей, ще двоє померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 139 269 людей.

Протягом 25 серпня, лабораторні центри провели 876 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 40. Серед усіх нових хворих двоє осіб – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3711 людей (+2 за останню добу). Побороти недугу зуміли 134 502 пацієнт (+61 за минулу добу).

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Нагадаємо, наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Зараз цей штам виявили вже у 24 мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю.

Днями на Львівщині вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Також нещодавно у Львівській ОДА заявили, що в області стрімко погіршується епідеміологічна ситуація. Відтак Львівщина наближається до нової хвилі коронавірусу, яка, за прогнозами медиків, буде тяжчою, аніж три попередні.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

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