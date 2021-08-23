В неділю на Львівщині зробили лише дві тисячі covid-щеплень

Впродовж неділі, 22 серпня, на Львівщині зробили 2 072 щеплення проти коронавірусу. Загалом вже 188 тисяч мешканців області повністю вакцинувались від коронавірусу. Про Львівському порталу повідомили в обласному центрі медичної статистики.

Так, минулої доби на Львівщині 410 людей отримали першу дозу щеплення проти коронавірусу, а 1662 – другу, тобто повністю завершили процес вакцинації від коронавірусу.

Загалом на Львівщині станом на сьогодні провакцинували 504 167 осіб (188 667 – другою дозою) :вакциною «Covieshield» – 38 403 особи, «Astra Zeneca» – 85 247, «Coronavac» – 150 776, «Pfizer» – 149 531, «Moderna» – 80 210 осіб.

Нагадаємо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

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Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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