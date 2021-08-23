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П’ять мільйонів українців отримали першу дозу covid-вакцини

Ольга Денисяка

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Станом на 23 серпня в Україні п’ять мільйонів людей отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу, а повністю вакцинувались вже понад три мільйони українців. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 071 660 людей, з них отримали одну дозу – 5 071 658 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 136 376 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 208 034 щеплення.

За добу 22 серпня 42 715 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 14 590 людей, повністю імунізовані – 28 125 людей.

Протягом доби працювали 265 мобільних бригад, 996 пунктів щеплення та 353 центрів вакцинації.

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Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині станом на 23 серпня провакцинували 504 167 осіб (188 667 – другою дозою).

Нагадаємо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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