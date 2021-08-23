П’ять мільйонів українців отримали першу дозу covid-вакцини

Станом на 23 серпня в Україні п’ять мільйонів людей отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу, а повністю вакцинувались вже понад три мільйони українців. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 071 660 людей, з них отримали одну дозу – 5 071 658 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 136 376 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 208 034 щеплення.

За добу 22 серпня 42 715 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 14 590 людей, повністю імунізовані – 28 125 людей.

Протягом доби працювали 265 мобільних бригад, 996 пунктів щеплення та 353 центрів вакцинації.

Реклама партнерів

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині станом на 23 серпня провакцинували 504 167 осіб (188 667 – другою дозою).

Нагадаємо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.