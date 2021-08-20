На Львівщині вакцинували менше 50% медиків

Станом на 20 серпня у Львівській області вакцинувались проти коронавірусу менше половини медичних працівників. Про це під час брифінгу розповів очільник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Львівський портал.

«Наразі в області щеплено проти коронавірусу трохи менше 50% медиків. Але ми спостерігаємо, що активність щодо вакцинації медичного персоналу зростає», – заявив Орест Чемерис.

Посадовець наголосив, що вакцинація є добровільною, і щеплення отримують лише ті медики, які виявляють особисте бажання. До прикладу в Моршині, за його словами, наразі вакцинувались 70% медиків.

Як повідомляв Львівський портал, у Моршині, що на Львівщині, з квітня триває пілотний проєкт Міністерства охорони здоров’я України щодо одночасної вакцинації дорослого населення. Завдяки чому зараз у місті працюють всі курорти, а більш як половина населення повністю вакциновані.

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Загалом на Львівщині станом на 20 серпня провакцинували 490 819 осіб (180 095 – другою дозою) :вакциною «Covieshield» – 38 403 особи, «Astra Zeneca» – 84 915, «Coronavac» – 148 109, «Pfizer» – 144 252, «Moderna» – 75 140 осіб.

Нагадаємо, covid-щеплення на Львівщині роблять чотирма вакцинами: AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna. Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вони захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом в області збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Додамо, що напередодні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що на День Незалежності не варто призупиняти вакцинацію від коронавірусу, а навпаки –оптимізувати її.

Графіки і локації центрів та пунктів вакцинації у Львові на вихідні до Дня Незалежності – тут.

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