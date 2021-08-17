У Моршині, що на Львівщині, з квітня триває пілотний проєкт Міністерства охорони здоров’я України щодо одночасної вакцинації дорослого населення. Завдяки чому зараз у місті працюють всі курорти, а більш як половина населення повністю вакциновані. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Як розповів мер Моршина Руслан Ільницький, ще у квітні практично всі санаторії міста були закриті. Тоді ж в місці розпочали реалізацію пілотного проекту з масової вакцинації.

До старту проєкту у Моршині були вакциновані неповні чотири сотні мешканців, за два тижні після – 45%, за місяць – понад 60%. У перші два тижні вакцинувались і понад 80% працівників санаторіїв.

Наразі вже 70% населення Моршина вакцинувались повністю. Всі санаторії працюють та добре заповнені.

Реклама партнерів

«Для нас реалізація проєкту – це здоров’я наших мешканців та економічна складова розвитку міста. Це створення більш безпечних умов для проживання місцевого населення і перебування відпочивальників, уникнення закриття санаторіїв та вихід з економічної кризи в яку зайшли у зв’язку з коронавірусними обмеженнями», – додав міський голова Моршина.

Зазначимо, що від початку вакцинації на Львівщині провели понад 472 тисячі щеплень. Однією дозою вакцинували 300 тисяч людей, понад 172 тисяч осіб пройшли повний курс вакцинації. Щотижня Львівщина отримує вакцини різних виробників, кількість вакцин в області є достатньою.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.