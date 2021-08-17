На Львівщині погіршилась ситуація з covid, – головний медик

Впродовж останнього тижня на Львівщині погіршилась епідеміологічна ситуація. Зокрема, побільшало нових хворих і зростає кількість госпіталізованих у медзаклади. Про це під час брифінгу, 17 серпня, розповів очільник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Львівський портал.

За його словами, ліжкова мережа медичних закладів області заповнена на 5,6%. Станом на ранок 185 пацієнтів перебувають у спеціально відведених стаціонарах , 20 хворих – у реанімаційних відділеннях, 4 з них на апаратах ШВЛ.

«Епідеміологічна ситуація на Львівщині упродовж останнього тижня, на жаль, погіршилась. Ми це спостерігаємо першочергово по коефіцієнту підтверджених випадків, які щоденно фіксуються центром профілактики та контролю. Окрім того, ми бачимо, що динаміка госпіталізації за останній тиждень також зросла на 22%», – заявив Орест Чемерис.

Окрім того, медик вкотре наголосив на тому, що коронавірус стрімко поширюється серед молодшого населення віком від 35 років.

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«До медзакладів звертаються не лише люди старшого віку, а й багато осіб середнього віку – 35 років і більше. Зазвичай це є молоді особи, які не мають жодних супутніх захворювань, але їх госпіталізовують із пневмоніями», – пояснив Орест Чемерис.

Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишалась стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже в серпні.

Наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Усіх пацієнтів вже перевели на амбулаторне лікування. Зараз цей штам виявили вже у сімох мешканців області. Загалом медики переконані, що штам «Дельта» вже активно циркулює областю.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

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