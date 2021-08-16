На Львівщині – жодної смерті від Covid за добу

Станом на ранок понеділка, 16 серпня, на Львівщині підтвердили 138 777 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 14 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської облдержадміністації.

За минулу добу лабораторні центри провели 649 ПЛР-тестів, 14 з них виявилися позитивними.

Загалом на Львівщині Covid підхопили 138 777 людини. Від ускладнень інфекції померло 3704 людини (+0 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 134 223 осіб (+ 11 за останню добу).

10 нових хворих – львів’яни, 2 людини із Золочівського району та по одному із Стрийського та Львівського районів.

Реклама партнерів

Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці липня – початку серпня.

Наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Усіх пацієнтів вже перевели на амбулаторне лікування. Зараз цей штам виявили вже у сімох мешканців області. Загалом медики переконані, що штам «Дельта» вже активно циркулює областю.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.