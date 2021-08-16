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На Львівщині – жодної смерті від Covid за добу

Дарина Романишин

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Станом на ранок понеділка, 16 серпня, на Львівщині  підтвердили 138 777 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 14 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської облдержадміністації.

За минулу добу лабораторні центри провели 649 ПЛР-тестів, 14 з них виявилися позитивними.

Загалом на Львівщині Covid підхопили 138 777 людини. Від ускладнень інфекції померло 3704  людини (+0 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 134 223 осіб (+ 11 за останню добу).

10 нових хворих – львів’яни, 2 людини із Золочівського району та по одному із Стрийського та Львівського районів.

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Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці липня – початку серпня.

Наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Усіх пацієнтів вже перевели на амбулаторне лікування. Зараз цей штам виявили вже у сімох мешканців області. Загалом медики переконані, що штам «Дельта» вже активно циркулює областю.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

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