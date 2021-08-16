ОСТАННІ НОВИНИ

Covid в Україні: 417 нових хворих, 14 людей померли

Вероніка Рой

|

Станом на ранок понеділка, 16 серпня, в Україні підтверджено 2 266 329 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 417 нових хворих, ще 14 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 15 серпня в Україні провели понад 19 тисяч тестувань, які виявили 417 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 31 дитина та 10 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 433 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 266 329 людей. Від ускладнень інфекції померло 53 269 осіб (+14 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 197 075 людей (+248 осіб за останню добу).

Реклама партнерів

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 59 випадків;
  • Вінницька область – 35 випадків;
  • Волинська область – 6 випадків;
  • Дніпропетровська область – 19 випадків;
  • Донецька область – 8 випадків;
  • Житомирська область – 17 випадків;
  • Закарпатська область – 1 випадок;
  • Івано-Франківська область – 25 випадків;
  • Київська область – 17 випадків;
  • Кіровоградська область – 1 випадок;
  • Луганська область – 7 випадків;
  • Львівська область – 14 випадків;
  • Миколаївська область – 12 випадків;
  • Одеська область – 47 випадків;
  • Полтавська область – 7 випадків;
  • Рівненська область – 5 випадків;
  • Сумська область – 32 випадки;
  • Тернопільська область – 25 випадків;
  • Харківська область – 13 випадків;
  • Херсонська область – 30 випадків;
  • Черкаська область – 6 випадків;
  • Чернівецька область – 28 випадків;
  • Чернігівська область – 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Проте через штам «Дельта» вже наприкінці серпня в Україні очікують новий спалах захворюваності.. Загалом по усій Україні 143 людям вже підтвердили інфікування «Дельтою».

Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

«Татарівську ватру» запалено! «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття
Анастасія ПИЖ
«Татарівську ватру» запалено! «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття

Минулого вікенду Західна Україна відпочивала серцем і душею. У селі Татарів Івано-Франківської області відгуло потужне г...

Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області
Анастасія ПИЖ
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області

Невдовзі виповниться п'ять років відтоді, як торговельна мережа «АТБ», що є найпотужнішою в Україні, відкрила перші мага...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів