Covid в Україні: 417 нових хворих, 14 людей померли

Станом на ранок понеділка, 16 серпня, в Україні підтверджено 2 266 329 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 417 нових хворих, ще 14 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 15 серпня в Україні провели понад 19 тисяч тестувань, які виявили 417 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 31 дитина та 10 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 433 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 266 329 людей. Від ускладнень інфекції померло 53 269 осіб (+14 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 197 075 людей (+248 осіб за останню добу).

Реклама партнерів

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 59 випадків;

Вінницька область – 35 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 19 випадків;

Донецька область – 8 випадків;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Івано-Франківська область – 25 випадків;

Київська область – 17 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 7 випадків;

Львівська область – 14 випадків;

Миколаївська область – 12 випадків;

Одеська область – 47 випадків;

Полтавська область – 7 випадків;

Рівненська область – 5 випадків;

Сумська область – 32 випадки;

Тернопільська область – 25 випадків;

Харківська область – 13 випадків;

Херсонська область – 30 випадків;

Черкаська область – 6 випадків;

Чернівецька область – 28 випадків;

Чернігівська область – 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Проте через штам «Дельта» вже наприкінці серпня в Україні очікують новий спалах захворюваності.. Загалом по усій Україні 143 людям вже підтвердили інфікування «Дельтою».

Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.