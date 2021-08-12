Covid підхопили 1247 українців

Станом на ранок четверга, 12 серпня, в Україні лабораторно підтвердили 1247 нових випадків коронавірусу. Померли 24 українці, тоді як одужали більше тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 262 601 людина. Протягом середи, 11 серпня, діагноз встановили ще 1247 новим хворим, серед них 41 медик та 77 дітей.

Одужали за останню добу 1039 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 24 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 53 173 людини, натомість одужали 2 194 791 українець.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

м. Київ – 205/10481

Харківська – 93/3107

Одеська – 77/2619

Донецька – 75/2698

Львівська – 61/3708

Запорізька – 57/2216

Хмельницька – 56/1343

Дніпропетровська – 53/2834

Тернопільська – 52/1300

Вінницька – 48/3150

Луганська – 45/804

Житомирська – 41/1439

Чернівецька – 41/1320

Київська – 40/2756

Івано-Франківська – 39/1023

Миколаївська – 37/1609

Чернігівська – 36/1596

Херсонська – 35/1526

Сумська – 34/880

Полтавська – 34/21

Рівненська – 31/1347

Черкаська – 18/2717

Закарпатська – 18/2085

Волинська – 16/1367

Кіровоградська – 5/1379.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Проте через штам «Дельта» вже наприкінці серпня в Україні очікують новий спалах захворюваності.. Загалом по усій Україні 143 людям вже підтвердили інфікування «Дельтою».

Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

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