Українські covid-сертифікати пройшли попереднє схвалення у ЄС

Українські covid-сертифікати, які доступні в «Дії», пройшли успішне технічне оцінювання з боку Європейського Союзу. Втім процедура до кінця ще не завершена. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

Минулого тижня українські covid-сертифікати пройшли попереднє технічне схвалення у ЄС. Експерти високо оцінили їхню точність та відповідність до специфікацій Євросоюзу.

Зараз розпочався останній технічний етап – під’єднання України до продуктової інфраструктури covid-сертифікатів ЄС, спільного середовища для всіх країн, що запускають такі документи та забезпечують їхнє взаємовизнання.

Це паралельний крок із головною подією – прийняття Єврокомісією так званого «equivalency decision», тобто визнання українських covid -сертифікатів такими, що можуть бути використані під час подорожей.

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Зазначимо, що covid-сертифікат (covid-паспорт) в Україні розробляють з урахуванням вимог ЄС та ВООЗ, оформляти і видавати його мали із 1 липня цього року через «Дію». Цей документ містить не лише дані про вакцинацію, а й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після коронавірусу.

Сovid-сертифікат обов’язково міститиме QR-код, отримати його можна також і в паперовій формі. Термін дії такого документу становить лише пів року.

Натомість українці, які отримали два щеплення проти коронавірусу, також можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Цей документ можна отримати лише в паперовій формі у свого свого сімейного лікаря. Він є міжнародного зразка, тому також дозволяє виїзд за кордон.

Однак за кордоном таке свідоцтво буде дійсним, якщо вказану у ньому вакцину визнала ВООЗ для екстреного застосування. Більше деталей про цей документ – за цим посиланням.

Нагадаємо, про введення covid-паспорта світі заговорили ще з початку пандемії коронавірусу, але тільки зі стартом масової вакцинації країни почали його впроваджувати на національному рівні. Лише після цього виникла ідея запровадити певний глобальний covid-паспорт.

Остаточно впровадити такий документ у Європейському Союзі планували ще з 15 червня. Його формат буде єдиним для всіх країн-членів.

У МОЗ запевняють, що вітчизняний сovid-паспорт визнаватимуть у Європі, тож провакциновані українці зможуть вільно подорожувати, маючи такий документ.

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