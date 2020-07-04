У Львові вперше провели операцію з пересадки серця

Вночі 4 липня у міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше провели трансплантацію серця. Це перша така операція у Львові. Також провели трансплантацію нирок. Про це на сторінці у Facebook повідомив головний лікар Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук, передає Львівський портал.

Донором став 58-річний львів’янин, який отримав несумісні з життям травми після падіння з висоти. Після спроб врятувати пацієнта, спеціалісти констатували у чоловіка смерть мозку, що є прямим показом до трансплантації, а його мама і сестра дали згоду на забір органів, аби ті подарували можливість жити іншим людям.

Серце отримав 57-річний житель Коростеня, якого п’ять років тому вразив інфаркт. Його серце втратило пружність і вже не могло качати кров. Іншого виходу, окрім пересадження, чоловік не мав.

Здорове донорське серце лікарі йому трансплантували спільно з командою Інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим, який спеціально прибув до Львова.

Також провели трансплантацію нирок загиблого львівянина. Нирки отримали також чоловіки – один зі Львова, другий – із Тернопільщини. Операції розпочалися після опівночі і тривали до восьмої ранку.

«Я безмежно вдячний усім, завдяки кому відбулися ці історичні для Львова операції: співробітникам клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, які на ногах уже третю добу, команді Інституту серця, яка готова кидати всі справи і їхати за сотні кілометрів, аби врятувати людині життя, іншим нашим колегам і однодумцям. Та особлива подяка — рідним загиблого чоловіка. Ваше непросте рішення стало порятунком для одразу трьох людей і, повірте, кожен із них перед операцією дякував вам і дякуватиме усе життя», – зазначив Олег Самчук.

Також він додав, що операції з пересадження в Україні – це шанс на життя для тисяч українців, аби вони більше не їхали за кордон, а оперувалися у себе вдома.

Posted by Oleg Samchuk on Friday, July 3, 2020

Нагадаємо, 27 лютого львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримала ліцензію на проведення операцій з трансплантації органів. Згодом провели першу трансплантацію. Медики здійснили пересадку нирки.

Про першу операцію на серці та революційні зміни у лікарні швидкої допомоги читайте далі у матеріалі Львівського порталу: «Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів».

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Фото: ЛМР, Facebook/Iryna Zaslavets