Уряд затвердив ціни на трансплантацію органів

Кабмін затвердив ціни на операції з пересадки органів. Про це йдеться у відповідній постанові від 18 грудня.

Документом затверджено перелік послуг та тарифів на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

Зокрема, зазначається, що пересадка печінки/частини печінки – реципієнт коштуватиме 855 039 грн, алотрансплантація нирки (від живого донора або донора-трупа) – 323 798 грн, донорська резекція печінки – 116 130 грн, трансплантація серця/комплексу «серце-легені» – 535 280 грн.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно вперше за 15 років в Україні провели трансплантацію серця.