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У Львові вперше пересадили нирку дитині

Ольга Денисяка

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Минулого тижня лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру провели трансплантацію нирки 13-річній дитині від родинного донора. Про це повідомляє Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр у Facebook, передає Львівський портал.

Реципієнтом стала 13-річна пацієнтка, яка хворіла на вроджену ваду розвитку нирок та перебувала на діалізі. Донором для неї став її батько. На сьогодні стан дитини та її тата стабільний, вони перебувають під цілодобовим спостереженням команди лікарів.

До цього, здебільшого, такі оперативні втручання рутинно виконувались закордоном, але відтепер у Центрі планують проводити трансплантації нирок на постійній основі.

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Нагадаємо, у Львові пересадку органів безоплатно проводять на базі лікарні швидкої допомоги, тут у травні 2020 року відкрили Центр трансплантології.

Ліцензію на такий вид операцій львівський медзаклад отримав на початку 2020-го, а першу безкоштовну песадку зробили у березні: 36-річному чоловіку трансплантували нирку.

Кошти за трансплантацію органів медзаклад отримує з держбюджету. Вартість проведення таких операцій уряд затвердив ще наприкінці 2019 року.

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Фото: Facebook/Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр 

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