У Львівській громаді побільшає центрів covid-вакцинації. Локації і графік

Вже з п’ятниці, 13 серпня, у Львові та в населених пунктах Львівської громади збільшують кількість центрів масової вакцинації проти коронавірусу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Нові пункти щеплень відкривають, аби збільшити темпи вакцинації населення проти коронавірусу. Тут використовуватимуть вакцини Moderna і CoronaVac.

Львів (четвер, 12 серпня, з 15.00 до 18.30), вакцина – Moderna:

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ТРЦ Forum Lviv, вул. Під Дубом, 7-Б

Центр Довженка проспект Червоної Калини, 81

ТРК Victoria Gardens, вул. Кульпарківська 226-А

Львів та населені пункти Львівської громади (п’ятниця, 13 серпня, з 15:00 до 18:30), вакцина – Moderna:

Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1 (офіс Львівської громади, другий поверх)

Рудно, Народний дім

Лисиничі, вул. Т. Шевченка, 48 (офіс Львівської громади, другий поверх)

Дубляни, вул. Шевченка, 4 (офіс Львівської громади, другий поверх)

Грибовичі, вул. Миру, 1 (офіс Львівської громади)

Винники, вул. Галицька, 20

ТРЦ Forum Lviv, Під Дубом, 7-Б

Центр Довженка проспект Червоної Калини, 81

ТРК Victoria Gardens, вул. Кульпарківська 226-А

Гуртовий ринок «Шувар», вул. Хуторівка, 4-Б (для працівників та клієнтів ринку)

Львів та населені пункти Львівської громади (субота, 14 серпня, з 10.00 до 18.00), вакцина – Moderna:

«Арена Львів», вул. Стрийська, 199

Із 10.00 до 15.00:

ТРЦ Forum Lviv, Під Дубом, 7-Б

Центр Довженка проспект Червоної Калини, 81

Клініка IQmed, вул. Липова Алея, 15

Ліцей «Львівський», вул. Лисинецька, 3

Брюховичі, Народний дім, вул. Володимира Івасюка, 2

Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1 (офіс Львівської громади, другий поверх)

Рудно, Народний дім, вул. Грушевського, 73,

Лисиничі, вул. Т. Шевченка, 48 (офіс Львівської громади, другий поверх)

Дубляни, вул. Шевченка, 4 (офіс Львівської громади, другий поверх)

Грибовичі, вул. Миру, 1 (офіс Львівської громади)

Винники, вул. Галицька, 20

Гуртовий ринок «Шувар», вул. Хуторівка, 4-Б (для працівників та клієнтів ринку)

З 10.00 до 15.00 (вакцина CoronaVac):

ТЦ «Спартак»

ТРК Victoria Gardens, вул. Кульпарківська 226-А

Львів (неділя, 15 серпня, з 10.00 до 15.00), вакцина – Moderna:

ТРЦ Forum Lviv, вул. Під Дубом, 7-Б

Центр Довженка проспект Червоної Калини, 81

Клініка IQmed, вул. Липова Алея, 15

Брюховичі, Народний дім, вул. Володимира Івасюка, 2

З 10.00 до 15.00 (вакцина CoronaVac):

ТЦ «Спартак»

ТРК Victoria Gardens

Записатися на вакцинацію можна через Helsi, достатньо мати підписану декларацію з сімейним лікарем.

Із графіком роботи центрів вакцинації на Львівщині 9-15 серпня можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, covid-щеплення на Львівщині роблять чотирма вакцинами: AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna. Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вони захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Наразі проти коронавірусу провакцинували понад 412 тисяч людей на Львівщині, 150 тисяч із них вже отримали дві необхідні дози препарату. Загалом в області збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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