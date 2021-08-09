150 тисяч мешканців Львівщини вже повністю провакциновані проти Covid

Два необхідні щеплення отримали понад 150 тисяч мешканців Львівщини, відтак вони вже повністю провакциновані проти Covid-19. Про це Львівському порталу повідомили в обласному інформаційно-аналітичному центрі медстатистики.

Станом на понеділок, 9 серпня, на Львівщині covid-щеплення зробили 412 055 людям. Із них 150 868 особам ввели другу дозу, тому вони вже є повністю провакциновані проти коронавірусу.

Протягом минулої доби, 8 серпня, у Львові та області щеплення отримали 3050 людей.

Найбільше щеплень на Львівщині за весь час кампанії зробили китайською вакциною CoronaVac – 130 182 щеплення, далі йде американська Pfizer – 108 936, Astra Zeneca – 80 851, Moderna – 53 683 та Covishield – 38 403.

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Нагадаємо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Із графіком роботи центрів вакцинації на Львівщині 9-15 серпня можна ознайомитися за цим посиланням.

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