Львівська борчиня змагатиметься за «бронзу» на Олімпіаді. Коли і де дивитися?

Львівська борчиня Алла Черкасова поступилася у півфіналі Олімпійських ігор у Токіо американській спортсменці. Тож у вівторок, 3 серпня, львів’янка боротиметься за «бронзу». Про це інформує Національний олімпійський комітет.

Алла Черкасова на Олімпіаді у Токіо змагається у ваговій категорії до 68 кг. Наша спортсменка впевнено здолала представницю Польщі – бронзову призерку Пекіну-2008 Агнєшку Вєщек-Кордус (11:0) в 1/8 та не подарувала жодного шансу борчині з Німеччини Анні Кармен Шель (6:0).

У півфіналі надскладна зустріч з чемпіонкою світу-2019 американкою Тамірою Менса-Сток завершилася не на користь нашої співвітчизниці (4:10). Відтак Алла Черкасова побореться за олімпійську «бронзу».

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«Син у мене просив медаль і я готова зробити все, щоб її привезти. Це моя остання Олімпіада – останній шанс здійснити мрію», – прокоментувала Алла Черкасова перед півфіналом.

Зазначимо, переглянути бій львів’яни можна на телеканалі UA:Перший, а також подивитися змагання можна й на сайті «Суспільного», де буде доступна текстова онлайн-трансляція.

Нагадаємо, першу медаль для України на Олімпіаді – бронзового гатунку – виборола дзюдоїстка Дар’я Білодід.

Після цього «бронзу» також здобули шпажист Ігор Рейзлін, Українські стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук та тенісистка Еліна Світоліна.

Плавець Михайло Романчук приніс на одразу дві медалі: «бронзу» виборов на дистанції 800 метрів, а «срібло» – у фіналі запливу чоловіків на 1500 метрів вільним стилем вільним стилем.

Загалом в активі нашої збірної – одна срібна медаль і п’ять бронзових.

Нагадаємо, XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і завершаться 8 серпня. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту. Це найменша кількість представників від України за всю історію змагань.

Львівщину представляють восьмеро спортсменів. Із розкладом їхніх виступів на Олімпіаді можна ознайомитися за цим посиланням. Стрілець Павло Коростильов, який виступав першим, зупинився за крок до медалей, посівши четверте місце.

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