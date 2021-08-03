Коронавірус в Україні: за добу виявили 827 нових хворих

Станом на ранок вівторка, 3 серпня, в Україні підтверджено 2 254 361 випадок коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 827 нових хворих, ще 26 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 2 серпня в Україні провели майже 40 тисяч тестувань, які виявили 827 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 68 дітей та 26 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 334 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 254 361 людини. Від ускладнень інфекції померло 52 981 особа(+26 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 187 703 людей (+553 осіб за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 198 випадків;

Вінницька область – 32 випадки;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 53 випадки;

Донецька область – 65 випадків;

Житомирська область – 14 випадків;

Закарпатська область – 5 випадків;

Запорізька область – 37 випадків;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 19 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 48 випадків;

Миколаївська область – 11 випадків;

Одеська область – 62 випадки;

Полтавська область – 14 випадків;

Рівненська область – 15 випадків;

Сумська область – 24 випадки;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 49 випадків;

Херсонська область – 36 випадків;

Хмельницька область – 18 випадків;

Черкаська область – 32 випадки;

Чернівецька область – 13 випадків;

Чернігівська область – 17 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Проте через штам «Дельта» вже незабаром в Україні очікують зростання захворюваності. Загалом по усій Україні 17 людям вже підтвердили інфікуванням «Дельтою». Також днями у Києві помер перший пацієнт, в якого виявили цей штам коронавірусу.

Також нещодавно в області підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Проте усі пацієнти вже виписані зі стаціонарів та переведені на амбулаторне лікування.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

Зазначимо, науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

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