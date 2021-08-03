Коронавірус в Україні: за добу виявили 827 нових хворих

Станом на ранок вівторка, 3 серпня, в Україні підтверджено 2 254 361 випадок коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 827 нових хворих, ще 26 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Протягом 2 серпня в Україні провели майже 40 тисяч тестувань, які виявили 827 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 68 дітей та 26 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 334 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.
За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 254 361 людини. Від ускладнень інфекції померло 52 981 особа(+26 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 187 703 людей (+553 осіб за останню добу).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 198 випадків;
- Вінницька область – 32 випадки;
- Волинська область – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 53 випадки;
- Донецька область – 65 випадків;
- Житомирська область – 14 випадків;
- Закарпатська область – 5 випадків;
- Запорізька область – 37 випадків;
- Івано-Франківська область – 6 випадків;
- Київська область – 19 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 48 випадків;
- Миколаївська область – 11 випадків;
- Одеська область – 62 випадки;
- Полтавська область – 14 випадків;
- Рівненська область – 15 випадків;
- Сумська область – 24 випадки;
- Тернопільська область – 6 випадків;
- Харківська область – 49 випадків;
- Херсонська область – 36 випадків;
- Хмельницька область – 18 випадків;
- Черкаська область – 32 випадки;
- Чернівецька область – 13 випадків;
- Чернігівська область – 17 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.
Проте через штам «Дельта» вже незабаром в Україні очікують зростання захворюваності. Загалом по усій Україні 17 людям вже підтвердили інфікуванням «Дельтою». Також днями у Києві помер перший пацієнт, в якого виявили цей штам коронавірусу.
Також нещодавно в області підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Проте усі пацієнти вже виписані зі стаціонарів та переведені на амбулаторне лікування.
Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.
Зазначимо, науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.
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Вероніка Рой