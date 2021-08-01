Covid в Україні підтвердили ще 484 людям

Станом на ранок неділі, 1 серпня, в Україні підтверджено 2 253 269 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 484 нових хворих, ще 6 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 31 липня в Україні провели понад 26 тисяч тестувань, які виявили 484 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 16 дітей та 7 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 473 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 253 269 людей. Від ускладнень інфекції померло 52 951 особа (+6 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 186 994 людей (+131 особа за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 86 випадків;

Вінницька область – 18 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 41 випадок;

Донецька область – 14 випадків;

Житомирська область – 24 випадки;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 16 випадків;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 24 випадки;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 12 випадків;

Львівська область – 12 випадків;

Миколаївська область – 20 випадків;

Одеська область – 55 випадків;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 5 випадків;

Сумська область – 16 випадків;

Тернопільська область – 21 випадок;

Харківська область – 40 випадків;

Херсонська область – 24 випадки;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 7 випадків;

Чернівецька область – 12 випадків;

Чернігівська область – 6 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Проте через штам «Дельта» вже незабаром в Україні очікують зростання захворюваності. Загалом по усій Україні 17 людям вже підтвердили інфікуванням «Дельтою». Також днями у Києві помер перший пацієнт, в якого виявили штам коронавірусу «Дельта».

Також нещодавно в області підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Проте усі пацієнти вже виписані зі стаціонарів та переведені на амбулаторне лікування.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

Зазначимо, науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

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