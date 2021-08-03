Динаміка звернень пацієнтів з підозрою на Covid на Львівщині зростає

У Львівській області зростає кількість звернень пацієнтів з підозрою на коронавірус. Також дещо зросла і госпіталізація з Covid. Про це у вівторок, 3 серпня, під час брифінгу повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, за минулу добу у лікарні Львівщини, які відведені для лікування хворих на коронавірус, госпіталізували 20 осіб. Натомість із підозрою на цю недугу до сімейних лікарів звернулися 95 мешканців області.

«У закладах охорони здоров’я Львівщини перебувають 116 людей з діагнозом «коронавірусна інфекція». Ліжка завантажені на 3,9%. Здається, що ситуація у нас благополучна і Львівська область, як і вся Україна, перебуває у «зеленій» зоні. Але за вчорашню добу 20 нових осіб були госпіталізовані з Covid. По медичну допомогу в амбулаторному режимі, тобто до сімейних лікарі, з підозрою на цю недугу звернулися 94 людини. Це говорить про те, що динаміка звернень збільшується», – каже Наталія Іванченко.

Вона зазначається, що сьогодні найгірша ситуація у Львівському району, де за підсумками двох останніх тижнів спостерігається тенденція до зростання числа хворих.

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«Загалом ми перебуваємо у «зеленій» зоні. Але через те, що є тенденція до зростання числа хворих, ми повинні пам’ятати, що соціальна дистанція, перебування у масках в приміщеннях, гігієна рук та вакцинація – це єдині інструменти, які дозволяють нам якнайдовше залишатися у «зеленій» зоні і не порушувати звиклий спосіб життя», – додає керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Зазначимо, раніше незначне зростання захворюваності на коронавірус в області почали фіксувати минуло тижня. Так, протягом останнього тижня в області виявили 163 нових хворих – це найбільше з початку липня.

Нагадаємо, загалом на Львівщині у 138 236 осіб виявили коронавірусну інфекцію.

Із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці літа – початку осені.

Також на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Проте усіх трьох пацієнтів вже перевели на амбулаторне лікування. Натомість у ще дев’яти осіб підозрюють інфікування цим штамом.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

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