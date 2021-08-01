На Львівщині фіксують незначне зростання захворюваності на Covid

На Львівщині фіксують зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Протягом останнього тижня в області виявили 163 нових хворих – це найбільше з початку липня. Про це інформує Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

В інформаційно-аналітичному центрі відзначають цього тижня відчутне деяке зростання у виявленості випадків Covid та госпіталізаціях в Україні. Це також несуттєво, але підтверджується даними у Львівській області.

«Так, кількість підтверджених випадків за останні сім днів є найвищою в порівняні із минулими періодами з початку липня (з 23 по 29 липня зафіксовано 163 нових хворих, в порівнянні із 127 хворих з 16 по 22 липня, 145 хворих із 9 по 15 липня) і може свідчити про початок росту випадків і епідемії в цілому», – йдеться у повідомленні.





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Також і кількість активно хворих, яка зменшувалась від травня і вже складала менше 470 осіб хворих в день в середині липня, почала зростати і на сьогодні становить понад 550 випадків.

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«Звичайно, ці цифри непорівнювані з піком епідемії у квітні 2021, проте будь які тенденції до росту повинні насторожити і спонукати якомога активніше вживати персональних засобів захисту», – зазначають у обласному інформаційно-аналітичному центрі медичної статистики.

Разом з тим там додають, що в області спостерігається суттєве зниження смертей від коронавірусу. Так, з 16 по 23 липня на Львівщині лише одна особа померла від коронавірусної інфекції.

Загалом на Львівщині лабораторно підтверджено 138 176 випадків коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці літа – початку осені.

На Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Проте усіх трьох пацієнтів вже перевели на амбулаторне лікування.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

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