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На Львівщині одужало від Covid вдвічі менше, ніж захворіло

Вероніка Рой

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Станом на ранок вівторка,3 серпня, на Львівщині 138 236 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 48 нових хворих. Про це інформує міськрада Львова.

За минулу добу лабораторні центри провели 642 ПЛР-тести, з них 48 виявилися позитивними, Серед нових хворих – 18 львів’ян.

Загалом за увесь час пандемії коронавірус на Львівщині підхопили 138 236 людей. Від ускладнень інфекції померло 3690 осіб (0 за останню добу). Натомість побороли недугу 133 959 мешканців області (+ 24 за останню добу).

Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці літа – початку осені.

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Також на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Проте усіх трьох пацієнтів вже перевели на амбулаторне лікування.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

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