На Львівщині продовжує рости середня зарплата

Вже третій місяць поспіль на Львівщині росте середня зарплата. Так, у квітні мешканець області в середньому отримував трохи більше 12 000 грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

У квітні середня номінальна заробітна плата штатного працівника на Львівщині становила 12 052 грн, що вдвічі більше від рівня мінімальної платні.

Якщо порівнювати цю середню зарплату із зарплатою у березні, то вона зросла на 115 грн або на 1%. Водночас зауважимо, що у лютому до середньої платні теж додалось 100 грн і на той момент вона становила 11 139 грн.

У порівнянні з квітнем 2020-го середня зарплата у квітні-2021 зросла майже на 35%.

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Найбільше заробітки минулого місяця мали працівники нафгазотодобування (28 984 грн), компаній, що займаються нерухомістю (20 525 грн), та працівники виробництв хімічних речовин і хімічної продукції (18 928 грн).

Натомість найменший розмір заробітної плати зафіксували у працівників готелів (4756 грн).

Нагадаємо, що Львівщина потрапила у п’ятірку областей, де найбільше боргують зарплати. Станом на початок лютого мешканцям Львівської області не виплатили майже 108 млн грн. У березні ця сума зросла вже до 173,3 млн грн.

У січні середня зарплата на Львівщині впала на 12% і становила 11 038 грн. У лютому платня навпаки зросла до 11 139 грн, а в березні – на цілих 800 грн – до 11 937 грн.

Додамо, що з 1 січня 2021 року в Україні мінімальна зарплата зросла на 1000 грн – до 6000 грн.

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