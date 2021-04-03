Борги зі зарплат на Львівщині зросли на 60%

Станом на 1 березня борги зі зарплат на Львівщині зросли аж на 60%. Загалом мешканцям області не виплатили більше 173 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

Так, станом на 1 березня загальна заборгованість із зарплати працівникам на Львівщині становила 173,3 млн грн. Це на 60,6% (на 65,4 млн грн) більше відносно лютого. Якщо ж порівнювати цю заборгованість із січнем 2021 року, то вона зросла утричі.

Майже 76% боргу або понад 131 млн грн – це невиплачена зарплата на промислових підприємствах.

Наразі своєї платні не отримали або отримали лише частково 13 100 мешканців Львівської області. Кожному із працівників в середньому боргують по 13 300 грн.

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Нагадаємо, станом на початок 2021 року заборгованість із зарплати на Львівщині становила 70,9 млн грн. Станом на 1 лютого цей показник зріс майже до 108 млн грн, таким чином область увійшла у п’ятірку регіонів із найбільшою заборгованістю із зарплат. Наприкінці 2020 року борг на Львівщині взагалі сягав 222 млн грн.

Додамо, що в лютому середня платня на Львівщині зросла на 100 грн. Відтак мешканець області отримує 11 139 грн.

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