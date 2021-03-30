У лютому середня зарплата на Львівщині зросла на 100 грн порівняно із попереднім місяцем. Так, мешканець області в середньому отримує трохи більше 11 139 грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

У лютому середня номінальна заробітна плата штатного працівника на Львівщині становила 11 139 грн, що у 1,9 раза вище рівня мінімальної платні.

Якщо порівнювати цю середню зарплату із зарплатою у січні, то вона зросла на 101 грн або на 0,9%. Хоча сама платня у січні впала на 12% і тому становила 11 038 грн.

У порівнянні з лютим 2020-го середня зарплата у томому-2021 зросла на 13,8%.

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У лютому-2021 найбільше отримували працівники виробництв хімічних речовин і хімічної продукції (19 228 грн), фінансової та страхової діяльності (18 714 грн), інформації та телекомунікації (17 984 грн).

Натомість найменший розмір заробітної плати зафіксували у працівників готелів (5536 грн).

Зазначимо, що Львівщина потрапила у п’ятірку областей, де найбільше боргують зарплати. Станом на початок лютого мешканцям Львівської області не виплатили майже 108 млн грн. Наприкінці 2020 року борг взагалі сягав 222 млн грн.

Нагадаємо, у вересні середня зарплата на Львівщині становила 11 009 грн, однак у листопаді вона зменшилась до 10 661 грн.

При цьому з 1 січня 2021 року в Україні мінімальна зарплата зросла на 1000 грн – до 6000 грн.

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