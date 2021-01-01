В Україні зросла мінімальна зарплата

Із 1 січня 2021 року мінімальна зарплата в Україні зросла на одну тисячу гривень – до шести тисяч гривень. Відповідні показники були затверджені в держбюджеті – 2021 року, який Рада ухвалила 15 грудня, передає кореспондент Львівського порталу.

Як відомо, із 1 січня 2020 року мінімальна зарплатня становила 4723 грн, з 1 вересня 2020 року – 5 тисяч грн.

Окрім того держбюджетом передбачено, що з 1 грудня 2021 року мінімальна зарплатня зросте до 6,5 тис. грн.

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Водночас, через збільшенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Єдиний соціальний внесок для ФОПів з початку 2021 року зросте із 1 100 грн до 1 320 грн на місяць, а з грудня 2021 року – до 1 430 грн.

Як писав Львівський портал, наприкінці червня 2020 року Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів підвищити рівень мінімальної зарплати.

Загалом уряд планує збільшувати мінімальну зарплату українців у три етапи. Детальніше читайте тут.

Закон, яким в Україні мінімальну платню збільшили до 5000 грн, Верховна Рада ухвалила 25 серпня.

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