На Львівщині незадоволені темпами covid-вакцинації

Впродовж минулої доби, 26 липня, від коронавірусу вакцинували сім тисяч мешканців Львівщини, однак цей показник є незадовільним, оскільки МОЗ вимагає, щоб на Львівщині робили 12 тисяч щеплень щодоби. Про це під час брифінгу 27 липня повідомив регіональниий координатор з питань вакцинації від коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут, передає Львівський портал.

Загалом на Львівщині вже провакциновані більше 310 тисяч осіб, що становить 12% від населення області. З них понад 113 тисяч осіб отримали другу дозу вакцини, тобто повністю завершили процес вакцинації.

За минулу добу, 26 липня, зробили понад 7 тисяч щеплень: 5195 – першою дозою і 1965 – другою.

Як заявив регіональниий координатор з питань вакцинації від коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут, 7 тисяч щеплень за добу – це незадовільний показник. Згідно з рекомендаціями МОЗ, на Львівщині необхідно робити близько 12 тисяч щеплень щодня.

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«Станом на сьогодні на Львівщині вакциновано 310 тисяч осіб, що становить 12% населення області. Наразі цей показник не є таким, як нам би хотілося. Вчора вакцинували 7 150 людей і я вважаю, що це мало, бо норма, яку ми повинні досягнути – це приблизно 12 тисяч щеплень на день», – пояснює Олег Когут.

Окрім того, він нагадав, що вчора у Львівській ОДА доручили керівникам ОТГ та РДА пришвидшити вакцинацію у районах.

Нагадаємо, в Україні стартував п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу Covid-щеплення можуть отримати усі охочі віком від 18 років.

Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna). Тому мешканці області зможуть обрати той пункт щеплення, де є бажана вакцина. Їх на Львівщині є 170. З переліком, адресами та телефонами можна ознайомитися за посиланням.

Окрім пунктів вакцинації, на вихідних на Львівщині працюють ще центри вакцинації. Графік їх роботи та локації– за цим посиланням.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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