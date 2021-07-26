У Львівській ОДА вимагають пришвидшити вакцинацію у районах

Станом на 26 липня на Львівщині першу дозу вакцини отримали майже 303 тисячі населення, що становить приблизно 12 % від загальної кількості. Але інтенсивність і обсяги вакцинації необхідно нарощувати. Відтак, керівникам ОТГ та РДА доручили посилити вакцинацію проти COVID-19 на територіях. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Заступник голови ЛОДА Іван Собко заявив, що зараз всі райони області забезпечені достатньою кількістю вакцини проти COVID-19. На сьогодні важливо збільшити кількість вакцинованих осіб, щоб унеможливити поширення коронавірусної інфекції.

«На сьогодні кількість вакцинованих осіб вдень становить від 7 до 8 тисяч, це недостатній показник і його необхідно збільшити до 10 тисяч, як мінімум. Інакше восени доведеться знову створювати додаткові місця в медичних закладах через збільшення хворих. Тому на сьогодні важливо залучати максимально усі мобільні бригади та пункти щеплень і цей процес має бути під контролем керівників об’єднаних територіальних громад та районних адміністрацій, ви несете за це відповідальність», – наголосив Іван Собко.

Андрій Годик наголосив на необхідності посилення комунікації з населенням, особливо з організованими колективами – підприємцями, освітянами, медичними працівниками.

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!Якщо ми спільними зусиллями по всіх вертикалях не будемо працювати, то восени матимемо значно вищі показники захворюваності коронавірусом, аніж є сьогодні. Штам Дельта є вже на Львівщині і це питання часу, наскільки ефективною буде протидія. Посилаючись на координатора місії ВООЗ наголошую, у всій Європі іншого механізму протидії коронавірусу, ніж вакцинація немає», – наголосив Андрій Годик.

Нагадаємо, в Україні стартував п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу Covid-щеплення можуть отримати усі охочі віком від 18 років.

Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna). Тому мешканці області зможуть обрати той пункт щеплення, де є бажана вакцина. Їх на Львівщині є 170. З переліком, адресами та телефонами можна ознайомитися за посиланням.

Окрім пунктів вакцинації, на вихідних на Львівщині працюють ще центри вакцинації. Графік їх роботи та локації– за цим посиланням.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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