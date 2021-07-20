Мешканці Львівщині зможуть самостійно обирати Covid-вакцину. Деталі

З початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин. Тому мешканці області зможуть обрати той пункт щеплення, де є бажана вакцина. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

21 липня в Україні, зокрема і на Львівщині, стартує п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. З цього дня, як пояснив Орест Чемерис, усі обмеження стосовно вакцинації фактично знімаються.

Отримати Covid-щеплення під час цього етапу зможуть усі охочі віком від 18 років.

Реклама партнерів

Під час 5-го етапу мешканці області зможуть отримати Covid-щеплення у пунктах щеплення. Їх на Львівщині є 170. З переліком, адресами та телефонами можна ознайомитися за посиланням.

Орест Чемерис зазначив, що в кожному пункті вакцинації в області буде одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna). Для того, аби дізнатися, яка вакцина є у пункті щеплення, потрібно зателефонувати безпосередньо у цей пункт.

«У певному пункті відповідно до усіх рекомендацій повинна бути лише одна вакцина. Відповідно, кожен може провакцинуватися тою вакциною, якою забажає», – пояснив Орест Чемерис.

Разом з тим регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусної інфекції на Львівщині Олег Когут зауважив, дози вакцин «Astra Zeneca» та «Pfizer», що є в області, зараз використовують для щеплення осіб, які очікують на другу дозу цих вакцин.

«Наявні на Львівщині дози вакцин «Astra Zeneca» та «Pfizer» зараз використовують для щеплення осіб, що очікують на другу дозу цих вакцин. Вакциною «Coronavac» щеплюють у і пунктах вакцинації, і в центрах масової вакцинації населення», – цитує Олега Когута пресслужба ЛОДА.

Зауважимо, окрім пунктів вакцинації, на вихідних на Львівщині працюють ще центри вакцинації. Як розповів Олег Когут, вже цієї п’ятниці усі охочі зможуть отримати щеплення вакциною «Moderna» – у центрах вакцинації у ТЦ «Форум Львів» та Центрі Довженка. Графік роботи центрів додатково повідомлять.

Нагадаємо, загалом у Львівській області вже провели понад 265 Covid-щеплень. Одну дозу вакцини отримали 170 702 людей, дві дози — 94 405 людей.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.