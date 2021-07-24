Трьом мільйонам українців зробили щеплення проти Covid

Щеплення проти коронавірусу вже отримали понад 3 мільйони українців, понад 1,6 мільйона із них вже є повністю провакциновані. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, станом на 24 липня більше 3 мільйонів громадян України вже мають бодай одне covid-щеплення. З-поміж них 1,68 мільйона людей отримали дві необхідні дози препарату, відтак вже є повністю провакциновані проти коронавірусу.

Протягом минулої доби, 23 липня, в Україні провакцинували 152 675 людей. Одну дозу отримали 90 072 особи, другу – 62 603 людини.

Найбільше щеплень українцям зробили американською вакциною Pfizer (більше 1,1 млн щеплень), слідом йде китайська CoronaVac (949 585 щеплень), індійською Covishield (487 187 щеплень), AstraZeneca (363 615 щеплень), американською Moderna, яку поставили зовсім нещодавно, – 77 752 щеплення.

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Лідерами covid-вакцинації в Україні є Київ, Дніпропетровська, Київська, Львівська та Харківська області.

Відзначимо, що, незважаючи на офіційну статистику, рівень вакцинації проти коронавірусу в Україні все ще є одним із найгірших в Європі.

Нагадаємо, на Львівщині вже понад 110 тисяч мешканців повністю провакцинувались проти коронавірусу, ще більше 186 тисяч людей отримали перше щеплення. Загалом в області щепити мають половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Нещодавно на Львівщині підтвердили перші інфікування штамом «Дельта». Детальніше читайте за цим посиланням.

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