Від коронавірусу повністю вакцинувались 98 тисяч мешканців Львівщини

На Львівщині вже понад 98 тисяч людей отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, тобто пройшли повний курс вакцинації. Про це свідчать дані на сайті РНБО, передає Львівський портал.

Так, станом на 21 липня щеплення проти коронавірусу мають 173 736 мешканців Львівської області. При цьому 98 153 людини з них отримали дві необхідні дози вакцини, тобто повністю завершили процес вакцинації.

За минулу добу, 20 липня, в області 3 034 людини отримали першу дозу вакцини і ще 3 513 осіб – другу.

Нагадаємо, в Україні стартував п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу Covid-щеплення можуть отримати усі охочі віком від 18 років.

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Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna). Тому мешканці області зможуть обрати той пункт щеплення, де є бажана вакцина. Їх на Львівщині є 170. З переліком, адресами та телефонами можна ознайомитися за посиланням.

Окрім пунктів вакцинації, на вихідних на Львівщині працюють ще центри вакцинації. Графік їх роботи та локації– за цим посиланням.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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