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В Україні знову встановли рекорд covid-щеплень за добу

Ольга Денисяка

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За добу 22 липня в Україні щепили від коронавірусу рекордну кількість людей – майже 140 тисяч. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

«В Україні знову новий рекорд щеплень за добу! 139 441 людину вакциновано проти COVID-19 22 липня 2021 року. Одну дозу отримали 76 169 людей, повністю імунізовані – 63 272 людини», – йдеться в повідомленні.

Протягом доби працювали: 743 мобільні бригади, 2 672 пункти щеплення; 171 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 920 068 людей, з них отримали 1 дозу – 2 920 066 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 619 131 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

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Відзначимо, що, незважаючи на офіційну статистику, рівень вакцинації проти коронавірусу в Україні все ще є одним із найгірших в Європі.

Нагадаємо, на Львівщині вже майже 100 тисяч мешканців повністю провакцинувались проти коронавірусу, ще понад 173 тисячі людей отримали перше щеплення. Загалом в області щепити половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

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