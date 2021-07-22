В Україні не працюють 40% пунктів щеплень. Що на Львівщині?

Станом на 22 липня в Україні не працюють 40% створених пунктів щеплень проти коронавірусу. Водночас на Львівщині функціонують всі 162 зареєстрвані пункти вакцинації. Про це Львівському порталу повідомила виконуюча обов’язки генерального директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україна розпочала 5-й етап вакцинації від COVID-19, тим самим зробивши щеплення доступними для всіх українців віком від 18 років. Однак, через брак вакцини зараз 40% створених пунктів щеплень не працюють.

Відтак міністр вимагає від регіональних керівників департаментів охорони здоров’я організувати розвезення вакцин до пунктів щеплень.

«Люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин. Проте на регіональних та місцевих складах зараз перебуває 3 435 103 доз антиковідних вакцин. З яких 961 142 доз це вакцина CoronaVac, температурний режим зберігання якої дозволяє її легко транспортувати, зберігати та використовувати у найвіддаленіших точках. Прошу регіональних очільників департаментів охорони здоров’я організувати розвезення вакцин зі складів у кожен визначений пункт щеплення та забезпечити їхню роботу», – заявив Ляшко на власній сторінці у Facebook.

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Так, за даними МОЗ, станом на 20 липня в Закарпатській області з 213 створених кабінетів щеплень працювало лише 42. Схожа ситуація склалась і в Київській області, де працює 70 з 216 пунктів щеплень, в Івано-Франківській області – 44 зі 121, у Кіровоградській області – 46 зі 121, у Хмельницькій – 28 з 80, у Черкаській – 61 зі 143, у Рівненській – 47 зі 122, у Харківській – 74 зі 154, у Миколаївській – 54 зі 108, у Волинській – 43 з 87.

Своєю чергою виконуюча обов’язки генерального директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко повідомила Львівському порталу, що на Львівщині наразі зареєстровано 162 пункти щеплень і всі вони працюють.

«В переліку, який опублікував міністр, Львівська область не вказана, оскільки в нас ситуація не є поганою. Станом на сьогодні (ред. – 22 липня) на Львівщині зареєстровано 162 пункти щеплень. Я не маю інформації, щоб якийсь з них не працював», – прокоментувала Наталія ТІмко-Іванченко.

Нагадаємо, в Україні стартував п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу Covid-щеплення можуть отримати усі охочі віком від 18 років.

Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna). Тому мешканці області зможуть обрати той пункт щеплення, де є бажана вакцина. Їх на Львівщині є 170. З переліком, адресами та телефонами можна ознайомитися за посиланням.

Окрім пунктів вакцинації, на вихідних на Львівщині працюють ще центри вакцинації. Графік їх роботи та локації– за цим посиланням.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Зазначимо, щеплення проти коронавірусу мають 173 тисячі мешканців Львівської області. При цьому 98 тисяч людей з них отримали дві необхідні дози вакцини, тобто повністю завершили процес вакцинації.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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