У Львові вакциною Moderna щепитимуть у трьох локаціях

У Львові розширили перелік локацій, де медики робитимуть щеплення американською вакциною Moderna. Про це Львівському порталу повідомили у міському управлінні охорони здоров’я.

Так, із п’ятниці, 23 липня, провакцинуватись Moderna у Львові можна у Центрі Довженка на Сихові та у ТРЦ Forum Lviv, що в центрі міста. Щеплення робитимуть із 10:00 до 15:00 год.

Втім вже зі суботи, 24 липня, вакцина Moderna буде доступною ще й на стадіоні Арена Львів», що на вул. Стрийській, 199. Графік роботи – з 10:00 до 15:00 год.

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Цими вихідними, 24-25 липня, центри вакцинації у ТРЦ Forum Lviv та в Центрі Довженка теж працюватимуть з 10:00 до 15:00 год.

Зареєструватись можна через систему Helsi у розділі «запис на вакцинацію».

Нагадаємо, днями Львівщина отримала майже 65 тисяч доз вакцини Moderna. Її виготовляє однойменна американська фармацевтична кампанія. Препарат схвалила ВООЗ для екстреного застосування. Ефективність вакцини становить 94,1%.

Для повної імунізації проти коронавірусус потрібно ввести дві дози вакцини Moderna, інтервал між ними має становити 28 днів.

Додамо, що для вакцинації на Львівщині використовують ще й препарати AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer. Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Дотепер covid-щеплення зробили понад 173 тисячам людей, ще 98 тисяч жителів вже є повністю провакциновані. Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Як писав Львівський портал, у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин: AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna. Тому мешканці області зможуть самостійно обрати той пункт щеплення, де є бажана вакцина. Їх на Львівщині є 170. З переліком, адресами та телефонами можна ознайомитися за посиланням.

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