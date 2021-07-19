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На Львівщині четверту добу поспіль – жодної смерті від Covid

Вероніка Рой

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Станом на ранок понеділка, 19 липня, на Львівщині зафіксували 137 834 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили трьох нових хворих. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

Протягом 18 липня в області провели 527 досліджень на коронавірус, з них три виявилися позитивними. Усіх трьох нових хворих виявили у Львові. У районах області – жодного нового випадку Covid.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 137 834 осіб. Від ускладнень інфекції померло 3675 людей (+ 0 за останню добу). Натомість одужали від коронавірусної інфекції 133 687 осіб (+ 0 за останню добу).

Зауважимо, з четверга, 15 липня, у Львівській області жодна людина не померла від коронавірусної інфекції.

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Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці липня – початку серпня.

Водночас зараз в області – рекордно низька завантаженість лікарень хворими на коронавірус. У низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів.

Через новий штам коронавірусу «Дельта», який є вдвічі заразнішим, Львів посилює карантин у кафе і ресторанах, а також у закладах культури. Детальніше про нові симптоми штаму «Дельта» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 153 тисячі мешканців Львівщини, ще 75 тисяч людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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