Коронавірус забрав життя ще 16 українців

Станом на ранок суботи, 17 липня, в Україні на коронавірус захворіло – 2 244 196 осіб. За останню добу виявили 591 нових хворих, ще 16 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу госпіталізовано до лікарні 438 осіб, натомість 676 людей одужало.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 244 196 осіб. одужало – 2 180 957 осіб та зафіксовано 52 718 летальних випадків.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України:

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, ще наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Дотепер рівень захворюваності суттєво не росте.

На початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Відтак Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування та для проведення масових заходів.

Однак через новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.

Нещодавно в Україні зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії. Днями до цього списку додались ще дві людини, які теж привезли «Дельту» зі собою з Росії.

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