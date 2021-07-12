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Вакцина Pfizer з’явиться у центрах масової вакцинації. Коли її очікувати на Львівщині?

Дарина Романишин

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Вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech будуть застосовувати у центрах масової вакцинації. Вона буде доступна усім охочим, але у пріоритеті – люди похилого віку та з супутніми захворюваннями. Відповідну інформацію оприлюднило МОЗ України.

За даними МОЗу, Україна очікує на отримання близько 1 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня, тому Міністерство охорони здоров’я вирішило зробити цю вакцину доступною для широкого загалу.

Як прокоментував Львівському порталу регіональний координатор з вакцинації від коронавірусної інфекції на Львівщині, Олег Когут, поки невідомо, скільки доз вакцини буде подано для центрів вакцинації на Львівщині.

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«Ми ще тільки очікуємо на прибуття Pfizer до України, тому не знаємо точної цифри доз, але наразі достатньо вакцини CoronaVac для вакцинації осіб, які передусім цього потребують», – повідомив Олег Когут.

Водночас у МОЗ інформують, що в  Україні щодня працює до 2 тис. пунктів щеплень, де використовують вакцину CoronaVac, яку постачають в флаконах для однієї дози і яка не вимагає особливо низької температури для зберігання, тому є зручною для використання.

«Усі вакцини, які використовує Україна, схвалені ВООЗ, є безпечними та захищають від важкого перебігу, ускладнень та смерті від COVID-19» – говорить заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За даними останніх досліджень, вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech ефективна у 83,5% при запобіганні захворювань на COVID-19 та 100% при попередженні госпіталізації та смерті.

Нагадаємо, що в понад 200 центрах масової вакцинації в усіх областях України щеплюють всіх охочих. Пріоритет надається літнім людям, групам ризику, відповідно до Дорожньої карти та людям із супутніми захворюваннями.

Станом на 12 липня країна вже отримала понад 5,6 млн доз різних вакцин, зокрема 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, майже 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer, та майже 1,6 млн доз AstraZeneca різних виробників.

Львівський портал підібрав найпоширеніші питання щодо вакцинації та як можна записатися на отримання дози вакцини.

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