В Україні – новий рекорд щеплених від Covid за добу

В Україні протягом 15 липня провели 117 376 щеплень від коронавірусної інфекції, що є новим рекордом. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.
Так, за добу 15 липня в Україні проти COVID-19 вакциновано 117 376 людей. Одну дозу отримали 63 002 людини, повністю імунізовані – 54 374 людини.
Протягом доби працювали:
- 720 мобільних бригад,
- 1693 пункти щеплення;
- 49 центрів вакцинації.
Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 539 636 людей. З них отримали одну дозу 2 539 634 людини, повністю імунізовані, тобто отримали дві дози, – 1 360 256 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 899 890 щеплень.
Нагадаємо, щеплення проти коронавірусу отримали понад 153 тисячі мешканців Львівщини, ще 75 тисяч людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.
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Вероніка Рой