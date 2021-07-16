В Україні – новий рекорд щеплених від Covid за добу

В Україні протягом 15 липня провели 117 376 щеплень від коронавірусної інфекції, що є новим рекордом. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.

Так, за добу 15 липня в Україні проти COVID-19 вакциновано 117 376 людей. Одну дозу отримали 63 002 людини, повністю імунізовані – 54 374 людини.

Протягом доби працювали:

720 мобільних бригад,

1693 пункти щеплення;

49 центрів вакцинації.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 539 636 людей. З них отримали одну дозу 2 539 634 людини, повністю імунізовані, тобто отримали дві дози, – 1 360 256 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 899 890 щеплень.

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Нагадаємо, щеплення проти коронавірусу отримали понад 153 тисячі мешканців Львівщини, ще 75 тисяч людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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